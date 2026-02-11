В масле омского производителя разово нашли антибиотик

Как следует из сведений Единого реестра проверок, поводом для контрольных мероприятий стало поступившее в ведомство сообщение от Управления Россельхознадзора по Омской области. В произведенном «Межкомпани» масле «Крестьянском» сладко-сливочном нашли антибиотик стрептомицин, которого по требованиям технических регламентов пищевой продукции быть там не должно.