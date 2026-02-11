Новосибирец лишился машины из-за долга по алиментам в полтора миллиона рублей

Житель Новосибирска лишился своего автомобиля Audi A6 из-за задолженности по алиментам, достигшей более 1,6 млн рублей. Несмотря на предыдущее привлечение к административной ответственности за неуплату, мужчина продолжал игнорировать свои родительские обязанности и пытался скрыть имущество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области.
— После проверки информации о транспортном средстве, судебный пристав-исполнитель объявил автомобиль в розыск. С помощью специального программного комплекса Audi A6 был обнаружен в транспортном потоке на одной из улиц города, — уточнили в пресс-службе.
Судебный пристав направился по адресу прописки должника. Обнаружив его автомобиль во дворе соседнего дома, пристав произвел его арест в присутствии понятых и отправил на специализированную стоянку.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Автомобиль будет оценен и продан, а вырученные средства пойдут на погашение задолженности. Если должник полностью погасит долг до продажи машины, уголовное дело будет прекращено.