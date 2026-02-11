Новосибирец лишился машины из-за долга по алиментам в полтора миллиона рублей

Житель Новосибирска лишился своего автомобиля Audi A6 из-за задолженности по алиментам, достигшей более 1,6 млн рублей. Несмотря на предыдущее привлечение к административной ответственности за неуплату, мужчина продолжал игнорировать свои родительские обязанности и пытался скрыть имущество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области.