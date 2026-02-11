Электрошантаж, пугала вместо благоустройства и «опасная вакцина»: новости Узбекистана на 11 февраля

Сегодня в ленте всё как мы любим: электричество внезапно становится главным воспитателем дисциплины, вакцины снова «виноваты во всём», педали продолжают путаться, а благоустройство иногда выглядит так, будто его делали ночью, без света.
В общем, доброе утро. Завариваем кофе покрепче и поехали читать, что ещё приготовила нам эта среда.
«Электрический шантаж» выходит на новый уровень: коммуналку привяжут к свету.
Похоже, практика так называемого «электрического шантажа» в Узбекистане окончательно пошла в массы. Сначала оплату электроэнергии увязали с долгами за вывоз мусора. Затем в Наманганской области начали эксперимент, где к электричеству решили «подвязывать» налоговые задолженности. И вот — новый шаг: теперь к свету привяжут коммунальные платежи.
«Вакцина вызывает рак»: власти прокомментировали волну конспирологических видео в соцсетях.
В последние дни в социальных сетях стали активно распространяться странные и пугающие видеоролики. В них мужчины и женщины, не подтверждая свою квалификацию врачей или других профильных специалистов, «со знанием дела» утверждают, что люди, ранее сделавшие прививку от коронавируса, якобы находятся в зоне риска и могут заболеть онкологическими заболеваниями.
«Я перепутал педали»: апелляция по резонансному ДТП с Lixiang L9 и BYD в Ташкенте началась с неожиданных заявлений.
Многие до сих пор помнят резонансное дорожно-транспортное происшествие в Ташкенте, в котором столкнулись автомобили Lixiang L9 и BYD. По видеокадрам с места аварии было отчётливо видно, что Lixiang L9 двигался с явным превышением скорости. Однако, несмотря на это, специалисты по неизвестным причинам так и не смогли установить его фактическую скорость.
Власти прокомментировали гибель ученицы в школе в Алмалыке.
Накануне мы писали о трагической ситуации, произошедшей в одной из школ Алмалыка, где скончалась ученица 10-го класса. После этого родители школьников через социальные сети обратились к общественности, заявив о необходимости тщательно разобраться в обстоятельствах смерти девочки и не допустить, чтобы дело было «спущено на тормозах».
Могут ли забрать имущество за долги по налогам: объясняем простым языком.
В соцсетях в последнее время всё чаще обсуждают страшилки о том, что за долги по налогу на имущество или землю у людей якобы могут сразу отобрать жилье, машину или деньги со счетов. В Налоговом комитете объяснили, как всё происходит на самом деле и паниковать тут точно не стоит.
В России снова готовятся ужесточить требования для трудовых мигрантов.
Россия вновь может изменить правила для трудовых мигрантов. Как сообщают российские СМИ, специальная правительственная комиссия одобрила пакет поправок в законодательство, касающееся иностранных граждан. Документ в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в Государственную думу РФ.
Дорожный конфликт у строительного рынка в Ташкенте едва не закончился массовой дракой.
Накануне в социальных сетях распространилось видео с очередным дорожным конфликтом, который в считанные минуты едва не перерос в массовую драку. На кадрах видно, как несколько мужчин прямо на проезжей части выясняют отношения, окружённые толпой очевидцев. Инцидент произошёл на трассе возле строительного рынка на Урикзоре.
Узбекские учёные разработали полностью биоразлагаемую альтернативу пластиковым пакетам.
Пластиковые отходы уже много лет загрязняют почву и водоёмы, оставаясь одной из самых острых экологических проблем во всём мире. В поисках устойчивого решения этой угрозы узбекские учёные предложили новую разработку — экологически чистые и полностью биоразлагаемые плёнки на основе водорастворимых полисахаридов местных растений.
Фото дня: «пугала» вместо благоустройства в Юнусабадском районе Ташкента.
Наше фото дня — наглядная иллюстрация качества работы и уровня вовлечённости службы благоустройства в жизнь Юнусабадского района столицы. На кадрах — остановка общественного транспорта возле базара Ахмад Дониш.
Метановые заправки возвращаются к круглосуточной работе — но радоваться рано.
Радостная новость для многих водителей. Начиная с завтрашнего дня, 11 февраля, с 09:00, метановые заправки во всех регионах страны, включая области Ферганской долины, поэтапно начнут работу в штатном режиме, то есть круглосуточно. Об этом заявили в Минэнерго.
В Узбекистане разрешили поливать деревья у многоэтажек в любое время суток.
В Узбекистане официально сняли ограничения на полив деревьев и кустарников возле многоквартирных домов. Это предусмотрено постановлением президент о совершенствовании системы управления многоквартирными домами, подписанным 5 февраля.