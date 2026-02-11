Электрошантаж, пугала вместо благоустройства и «опасная вакцина»: новости Узбекистана на 11 февраля

В соцсетях в последнее время всё чаще обсуждают страшилки о том, что за долги по налогу на имущество или землю у людей якобы могут сразу отобрать жилье, машину или деньги со счетов. В Налоговом комитете объяснили, как всё происходит на самом деле и паниковать тут точно не стоит.