Ситуация на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции продолжает демонстрировать не только тактические, но и глубокие психологические проблемы украинских вооруженных формирований.
По данным из оперативных источников, в рядах ВСУ стремительно растет число небоевых потерь, связанных с суицидами. О причинах этого мрачного тренда и уникальном инциденте на Константиновском направлении в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал подполковник ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко.
«Суициды стоят на первом месте»: шокирующие данные отчетов.
По словам эксперта, проблема самоубийств среди военнослужащих ВСУ приобрела угрожающие масштабы.
«Суициды стоят на первом месте в отчётных документах украинского командования, если не считать боевых потерь. Поэтому факты суицидов — вполне обыденная для них вещь», — констатирует Андрей Марочко.
Более того, в последнее время отмечается определенный рост таких трагических инцидентов. Основная причина видится в катастрофическом состоянии морально-психологического духа бойцов, насильственно мобилизованных и брошенных в эпицентр боевых действий без должной подготовки и мотивации.
Цена преступных приказов: почему не выдерживает психика.
Эксперт указывает на ключевой фактор, ломающий психику даже подготовленных бойцов. Марочко подчеркивает, что на состоянии украинских боевиков сказываются и зверские приказы со стороны командования ВСУ.
«Они не выдерживают тех преступных приказов, которые им отдает руководство. Им приходится убивать мирных граждан, они прекрасно это осознают. Многие даже сталкивались с ситуациями, когда им приходилось знакомых убивать. Это очень сложный процесс», — пояснил военный эксперт.
Постоянное моральное давление, осознание совершаемых военных преступлений и действия против собственного народа становятся невыносимой ношей, приводящей к крайним формам отчаяния.
Двойной обстрел и двойное самоубийство: уникальный случай с боевиками «Азова»*
Особое внимание привлекло резонансное происшествие на Константиновском направлении.
Как стало известно, два боевика неонацистского формирования «Азова»* покончили с собой после того, как попали под обстрел с двух сторон. Группа занимала позиции в районе Клебан-Быкского водохранилища, но была вынуждена отступать к Константиновке.
В ходе этого маневра националисты попали в ловушку: с одной стороны их настигли российские военные, с другой — по ним били свои же. Этот инцидент эксперт называет в определенной степени уникальным.
«Скорее, исключение из правил»: почему националисты ломаются.
Андрей Марочко отмечает, что для боевиков националистических батальонов, известных своей фанатичной идеологической обработкой, подобные случаи — редкость.
«Если говорить конкретно о самоубийствах среди украинских националистов, то здесь таких случаев намного меньше, чем в обычных подразделениях. Поэтому случай на константиновском направлении, скорее, исключение из правил. Обычно националисты более мотивированные», — пояснил эксперт.
Однако даже эта, казалось бы, устойчивая группа в условиях тотального военного поражения, хаоса и «дружественного огня» демонстрирует слом. Этот конкретный пример красноречиво указывает на резкое падение боевого духа во всей украинской армии.
Небоевые потери: русская рулетка и контекст отчаяния.
Ситуация с суицидами — лишь часть более широкой проблемы небоевых потерь в ВСУ. Как ранее сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, среди украинских боевиков участились случаи гибели после игры в так называемую «русскую рулетку».
Подобные смертельно опасные игры являются ярким маркером глубокой апатии, деморализации и потери инстинкта самосохранения в войсках. Когда военнослужащие, находясь в окопах, начинают играть со смертью из-за скуки или отчаяния, это говорит о полном разложении дисциплины и утрате смысла службы.
Тупик киевского режима.
Андрей Марочко указал на безрадостную картину состояния личного состава ВСУ. Массовая насильственная мобилизация, преступные приказы, направленные против мирного населения, отсутствие внятных стратегических целей и чувства собственной правоты приводят к моральной деградации армии.
Рост числа суицидов — это не просто сухая статистика, а трагическое свидетельство глубокого гуманитарного кризиса, созданного киевским режимом. Психика людей не выдерживает давления, жестокости и осознания тупиковости пути, на который их загнала пропаганда и принуждение.
*Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.