Омский Россельхознадзор уничтожил партию цветов с вредителем из Китая

В январе 2026 года Омский Россельхознадзор провёл масштабную проверку импортной сельхозпродукции на складе «Омас». Было проконтролировано 1,3 тысячи тонн товаров, поступивших в основном из Узбекистана и Китая.
Специалисты проверили 216 партий, включая виноград, томаты, фрукты и более 300 тысяч срезов цветов. Нарушение было обнаружено только в одной партии цветочной продукции из Китая, где нашли опасного карантинного вредителя — западного цветочного трипса.
Такие проверки являются обязательной мерой для предотвращения заноса в страну насекомых-вредителей и болезней растений, способных нанести ущерб сельскому хозяйству. Объём проверенной продукции в январе 2026 года превысил показатели аналогичного периода прошлого года в 2,6 раза.
Заражённая партия срезов была уничтожена путём сжигания. Вся остальная продукция признана безопасной и допущена к свободному обращению на территории России.