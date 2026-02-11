Психолог рассказала, как отказ от любимой еды вредит похудению

Однако, если все же есть желание что-то поменять в себе, то эксперт советует начать с малого. Вместо того, чтобы сразу садиться на строгую диету, лучше начать добавлять в рацион больше овощей, газировку заменить водой, сладости — фруктами. «Не обязательно сразу бежать в спортзал и изнурять себя тренировками. Начните с пеших прогулок или танцев дома под любимую музыку. Главное — двигаться в комфортном для вас темпе и получать удовольствие от процесса», — советует Мазанкина.