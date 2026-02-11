Спрос на гражданство растет: украинцы в США ищут возможности переехать в Россию

В США наблюдается растущий интерес среди украинцев к программе переселения соотечественников в Россию. Об этом сообщил российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков.
Генконсул уточнил, что количество обращений от украинцев по этому вопросу кратно возросло.
«Граждане Украины, желающие получить российское гражданство, теперь активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Марков отметил, что у людей разные мотивы для обращения. Некоторые хотят воссоединиться с родственниками, другим не подошла американская действительность, а кто-то ощущает большую близость России с точки зрения ментальности и идеологии.
Ранее KP.RU писал, что с начала 2025 года в Россию прибыли более 25 тысяч граждан Украины. Большинство из них (23 867 человек) указали частные цели визита. Более тысячи человек приехали по делам.