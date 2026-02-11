Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спрос на гражданство растет: украинцы в США ищут возможности переехать в Россию

Генконсул Марков: украинцы в США активно интересуются переездом в РФ.

Источник: Комсомольская правда

В США наблюдается растущий интерес среди украинцев к программе переселения соотечественников в Россию. Об этом сообщил российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков.

Генконсул уточнил, что количество обращений от украинцев по этому вопросу кратно возросло.

«Граждане Украины, желающие получить российское гражданство, теперь активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Марков отметил, что у людей разные мотивы для обращения. Некоторые хотят воссоединиться с родственниками, другим не подошла американская действительность, а кто-то ощущает большую близость России с точки зрения ментальности и идеологии.

Ранее KP.RU писал, что с начала 2025 года в Россию прибыли более 25 тысяч граждан Украины. Большинство из них (23 867 человек) указали частные цели визита. Более тысячи человек приехали по делам.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше