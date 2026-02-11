Эксперт Вахрушев: в Крыму и на Кубани возможно землетрясение до 8−9 баллов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Землетрясение до 8−9 баллов теоретически возможно в Крыму и Краснодарском крае, однако вероятность этого мала, произойти подобное сейсмособытие может через сотни лет, сообщил ТАСС доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского Игорь Вахрушев.
Как объяснил ученый, территория Черноморского побережья — это зона с умеренной сейсмичностью. Для этого региона являются нормой толчки, колебания земной поверхности и землетрясения.
«Это обусловлено тем, что Африканская и Аравийская плиты перемещаются на север со скоростью около 2−3 см в год, сталкиваясь с Евразийской плитой. Особый контакт и максимальное напряжение приходится на Анатолийскую микроплиту, на которой расположена территория Турции — в феврале 2023 года там произошло мощное разрушительное землетрясение магнитудой 7,8, вызвавшее значительные деформации в земной коре. В нашем регионе сейсмичность ниже, но она присутствует из-за распространения напряжений вдоль Кавказско-Крымской орогенной зоны», — сказал Вахрушев.
Вероятность сильного, катастрофического землетрясения в Крыму и Краснодарском крае существует, но она гораздо ниже, чем в регионах с высокой сейсмической активностью, отметил собеседник агентства. Между тем, ученый отметил, что прогнозирование землетрясения — это один из самых сложных видов прогнозирования в современной науке.
«Если говорить по шкале МСК-64 (12-балльная шкала интенсивности землетрясений Медведева-Шпонхойера-Карника, аналогичная модифицированной шкале Меркалли), то мощные землетрясения в пределах 8−9 баллов (соответствующие магнитуде около 6,5−7,5) в среднем могут происходить примерно раз в 500 −1 000 лет, согласно палеосейсмологическим и сейсмогеологическим данным. Это событие может наступить как завтра, так и через 300−400, может быть, 600 лет. Устойчивые инструментальные сейсмонаблюдения в Крыму ведутся около 100 лет, с 1927 года — выборка небольшая, поэтому оценки носят вероятностный характер», — сказал Вахрушев.
Также, добавил ученый, наука еще не полностью раскрыла механизм происхождения землетрясений, включая роль нелинейных процессов накопления напряжений.
О серии землетрясений на Кубани и в Крыму.
2 февраля землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Азовском море у берегов Крымского полуострова. Очаг был зафиксирован на глубине 10 км. Подземные толчки могли быть на расстоянии 78 км от Керчи и 35 км от города Щелкино. Жертв и разрушений после землетрясения у берегов Крыма не было.
Спустя неделю, в ночь на 10 февраля в 02:21 мск в 33 км от Анапы на глубине 10 км произошло землетрясение магнитудой 4,7, подземные толчки ощущали жители города-курорта. Как сообщали власти, в помещениях некоторых социальных объектов в Анапе зафиксировано появление трещин. Затем сейсмическая станция в 7:45 мск зафиксировала подземные толчки магнитудой 3,4 балла в Адагумском сельском поселении, в 28 км от Крымска, на глубине 10 км. Разрушений и пострадавших нет.