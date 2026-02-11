Эксперт Вахрушев: в Крыму и на Кубани возможно землетрясение до 8−9 баллов

«Если говорить по шкале МСК-64 (12-балльная шкала интенсивности землетрясений Медведева-Шпонхойера-Карника, аналогичная модифицированной шкале Меркалли), то мощные землетрясения в пределах 8−9 баллов (соответствующие магнитуде около 6,5−7,5) в среднем могут происходить примерно раз в 500 −1 000 лет, согласно палеосейсмологическим и сейсмогеологическим данным. Это событие может наступить как завтра, так и через 300−400, может быть, 600 лет. Устойчивые инструментальные сейсмонаблюдения в Крыму ведутся около 100 лет, с 1927 года — выборка небольшая, поэтому оценки носят вероятностный характер», — сказал Вахрушев.