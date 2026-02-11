Омичам рассказали, как снять зубную боль без таблеток

Зубная боль может накрыть в самый неподходящий момент, когда попасть к стоматологу сразу не получается, а обезболивающих под рукой нет. В таких случаях можно попытаться временно снизить боль простыми и доступными способами — чтобы дотерпеть до визита к врачу.
Один из самых распространённых вариантов — полоскание содовым раствором. Чайную ложку пищевой соды растворяют в стакане тёплой кипячёной воды и полощут рот. Такой раствор помогает уменьшить воспаление, снизить кислотность и немного подавить активность бактерий.
Иногда облегчение приносит компресс. Тёплое полотенце, приложенное к щеке со стороны больного зуба, может расслабить мышцы и улучшить кровообращение. Однако при подозрении на гнойное воспаление тепло использовать нельзя. В случае травмы зуба или дёсен лучше подойдёт холод — лёд, завернутый в ткань, прикладывают к щеке на 10 минут, затем делают перерыв.
Народным средством считается и гвоздика. Каплю гвоздичного масла наносят на ватную палочку и аккуратно обрабатывают десну возле больного зуба. В качестве альтернативы можно пожевать увлажнённый бутон гвоздики — у неё есть лёгкий обезболивающий эффект.
Снять раздражение помогают и травяные полоскания. Настои шалфея или ромашки уменьшают болезненность и успокаивают слизистую. Столовую ложку сухой травы заливают стаканом кипятка, настаивают около 15 минут, процеживают и используют после остывания.
Ещё один вариант — солевой раствор с йодом. В стакан тёплой воды добавляют половину чайной ложки соли и пару капель йода. Такие полоскания помогают при воспалении, но людям с заболеваниями щитовидной железы этот способ не подходит.
При зубной боли стоит отказаться от слишком горячей, холодной и кислой пищи, а также от твёрдых продуктов. Желательно аккуратно очистить зубы и межзубные промежутки, чтобы убрать остатки еды, усиливающие боль.
Все эти методы помогают лишь временно. Если зуб продолжает болеть, появляется отёк, повышается температура или начинается кровотечение, откладывать визит к стоматологу опасно — обратиться за медицинской помощью нужно как можно скорее, напоминает ИА «Первое областное».