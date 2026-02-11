Омичам рассказали, как снять зубную боль без таблеток

Иногда облегчение приносит компресс. Тёплое полотенце, приложенное к щеке со стороны больного зуба, может расслабить мышцы и улучшить кровообращение. Однако при подозрении на гнойное воспаление тепло использовать нельзя. В случае травмы зуба или дёсен лучше подойдёт холод — лёд, завернутый в ткань, прикладывают к щеке на 10 минут, затем делают перерыв.