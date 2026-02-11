Родители в Хабаровском крае смогут получать ежегодную семейную выплату

Право на получение семейной выплаты есть у каждого из работающих родителей, то есть у мамы и папы, у которых есть двое и больше детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они еще студенты и учатся очно. Родители должны иметь российское гражданство, постоянно жить в России и платить НДФЛ.