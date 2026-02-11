Родители в Хабаровском крае смогут получать ежегодную семейную выплату

С 1 июня до 1 октября нынешнего года Отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО начинает принимать заявления на предоставление ежегодной семейной выплаты от работающих родителей с двумя и более детьми.
Семьям вернут часть налогов за 2025 год, если их семейный доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума на человека, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Семейная выплата предназначена для того, чтобы поддержать работающих родителей. Для них расчетная ставка налога на доходы физических лиц составит 6%, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью. Новая выплата обеспечит адресную и своевременную помощь тем, кто в ней действительно нуждается, — сказала управляющий Отделением СФР по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина.
Право на получение семейной выплаты есть у каждого из работающих родителей, то есть у мамы и папы, у которых есть двое и больше детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они еще студенты и учатся очно. Родители должны иметь российское гражданство, постоянно жить в России и платить НДФЛ.
При расчете среднедушевого дохода семьи учитывается заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, проценты по вкладам, доходы от продажи имущества, алименты.
Как это будет выглядеть и на какую сумму могут рассчитывать родители? Например, семья из пяти человек — мама, папа и трое детей. Оба родителя в прошлом году получали зарплату по 55 000 рублей, других доходов у них нет.
Прожиточный минимум на душу населения в 2025 году в Хабаровском крае был установлен в размере 21 634 ₽ Среднедушевой доход семьи равен 22 000 ₽ Это меньше, чем полтора прожиточных минимума в регионе. Значит, семья может претендовать на семейную выплату.
Размер выплаты для каждого из родителей составит 46 200 рублей. (это разница между уплаченным за 2025 год НДФЛ по стандартной ставке 13% и льготной ставкой 6%).
Заявление на семейную выплату можно подать на портале госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО, а также в МФЦ.
Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. Срок принятия решения может быть продлен, если в Отделение СФР не поступили сведения, подтверждающие право на выплату.
Социальный фонд особо отмечает, что родители, у которых есть задолженность по алиментам, не смогут претендовать на семейную налоговую выплату. Консультацию специалиста Отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО можно получить по телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный, региональная линия работает в пн. — чт. с 8:45 до 18:00, пт. с 9:00 до 17:00).