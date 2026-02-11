В России хотят отменить оценки за домашние задания в школе: подробности

Оценивать знания школьников нужно только за работу на уроках и контрольные работы. Домашние же задания стоит использовать только как закрепление материала, сняв с учителей обязанность их проверки. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко.