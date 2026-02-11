В России хотят отменить оценки за домашние задания в школе: подробности

Оценивать знания школьников нужно только за работу на уроках и контрольные работы. Домашние же задания стоит использовать только как закрепление материала, сняв с учителей обязанность их проверки. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко.
Парламентарий засомневался в том, что домашние работы отражают реальные знания российских школьников.
«Может, уже стоит оценивать ответы на уроках или за контрольные и самостоятельные работы, которые проводились в классе, а домашнее задание оставить как способ лишний раз закрепить тему и подготовиться к ответу на уроке?» — рассуждает Антропенко.
От этого, уверен депутат, будет лучше всем. Учителям не придется тратить время на проверку «домашек», а родителям — после работы возиться с выполнением уроков детьми.
Напомним, с 1 сентября 2025 года в российских школах уже установили норматив по количеству контрольных, практических работ и домашнего задания.
Вопрос чрезмерной учебной нагрузки на школьников волнует многих родителей. Ранее KP.RU разобралась в санитарных нормах, чтобы выяснить, какое максимальное количество уроков допустимо для каждого класса в 2025 году.