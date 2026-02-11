Модернизацию светофоров проведут в Хабаровске в этом году

В краевом центре идёт модернизация светофоров и внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС). В прошлом году муниципалитет совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства края реализовал первый этап проекта за счёт субсидии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ИТС собирает данные о параметрах дорожного движения и на их основе оптимизирует управление транспортными потоками. Система призвана повысить безопасность на дорогах, увеличить пропускную способность, сократить заторы и снизить загрязнение воздуха.
В прошлом году обновили 11 светофорных объектов: установили детекторы контроля движения, заменили контроллеры и светофорные линзы, внедрили ПО для адаптивного режима работы. На эти цели из краевого и муниципального бюджетов направили почти 50 млн рублей. Модернизированные светофоры уже работают на Матвеевском шоссе и улице Карла Маркса.
В этом году планируют обновить ещё 11 светофоров на участке улицы Карла Маркса (от ТЦ «Бронко» до улицы Московской). Финансирование составит около 50 млн рублей.