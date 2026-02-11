Модернизацию светофоров проведут в Хабаровске в этом году

В прошлом году обновили 11 светофорных объектов: установили детекторы контроля движения, заменили контроллеры и светофорные линзы, внедрили ПО для адаптивного режима работы. На эти цели из краевого и муниципального бюджетов направили почти 50 млн рублей. Модернизированные светофоры уже работают на Матвеевском шоссе и улице Карла Маркса.