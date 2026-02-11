«Это было очень нервно»: Шайдоров — о прокате на Олимпиаде-2026

Шайдоров занял пятое место.
«Это было очень нервно, ведь это уже не чемпионат мира, а Олимпийские игры. Поэтому было очень тяжело. Удалось перебороть волнение. Я хотел сделать не “выше головы”, а так, как я умею. И чисто. В итоге получилось.
На тренировках у меня получалось всё идеально. Это повлияло в итоге. Я рад, что удалось перебороть все эмоции, чувства. Есть время, чтобы отдохнуть. И уже потом продолжить выступление", — рассказал он.
Топ-5 короткой программы:
• Илья Малинин (США) — 108,16• Юма Кагияма (Япония) — 103,07 • Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 102,55 • Даниэль Грассль (Италия) — 93,46 • Михаил Шайдоров (Казахстан) — 92,94.
Произвольная программа в мужском фигурном катании состоится 13 февраля.