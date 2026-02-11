Пленные солдаты Вооружённых сил Украины оказывают содействие российским военнослужащим в поиске огневых точек украинских войск на красноармейском участке, рассказал штурмовик группировки войск «Центр» Андрей Шаврин.
Он уточнил, что украинцы сами сдались в плен, некоторые предлагают отвести военных РФ на позиции своих сослуживцев.
«К ним пленным относимся лояльно, потому что они сдались сами, они понимают, что сопротивление бесполезно и для них это просто смерть. Они выходят сами, сразу складывают оружие, снимают броню. У него спрашиваешь, задаёшь вопросы какие-то, он всё отвечает, показывает», — сказал штурмовик, его слова распространило Минобороны РФ.
Военнослужащий отметил, что, в частности, пленные украинские военнослужащие показывают координаты украинских войск по картам в своих телефонах.
«Спрашиваешь точки их, где сидит противник, они всё без проблем показывают, вытаскивают телефоны свои, всё по карте показывают, всё объясняют», — рассказал он.
Напомним, в начале декабря президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике, а также Волчанска в Харьковской области. Путин подчеркнул, что успехи ВС РФ в Красноармейске обеспечат поступательное решение всех задач.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.