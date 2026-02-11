Боец Шаврин: пленные показывают ВС РФ позиции ВСУ у Красноармейска

«К ним пленным относимся лояльно, потому что они сдались сами, они понимают, что сопротивление бесполезно и для них это просто смерть. Они выходят сами, сразу складывают оружие, снимают броню. У него спрашиваешь, задаёшь вопросы какие-то, он всё отвечает, показывает», — сказал штурмовик, его слова распространило Минобороны РФ.