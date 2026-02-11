Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Шаврин: пленные показывают ВС РФ позиции ВСУ у Красноармейска

Пленные солдаты ВСУ сами показывают позиции украинских войск у Красноармейска, они сами сдались в плен, понимая, что сопротивление бесполезно.

Источник: Аргументы и факты

Пленные солдаты Вооружённых сил Украины оказывают содействие российским военнослужащим в поиске огневых точек украинских войск на красноармейском участке, рассказал штурмовик группировки войск «Центр» Андрей Шаврин.

Он уточнил, что украинцы сами сдались в плен, некоторые предлагают отвести военных РФ на позиции своих сослуживцев.

«К ним пленным относимся лояльно, потому что они сдались сами, они понимают, что сопротивление бесполезно и для них это просто смерть. Они выходят сами, сразу складывают оружие, снимают броню. У него спрашиваешь, задаёшь вопросы какие-то, он всё отвечает, показывает», — сказал штурмовик, его слова распространило Минобороны РФ.

Военнослужащий отметил, что, в частности, пленные украинские военнослужащие показывают координаты украинских войск по картам в своих телефонах.

«Спрашиваешь точки их, где сидит противник, они всё без проблем показывают, вытаскивают телефоны свои, всё по карте показывают, всё объясняют», — рассказал он.

Напомним, в начале декабря президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике, а также Волчанска в Харьковской области. Путин подчеркнул, что успехи ВС РФ в Красноармейске обеспечат поступательное решение всех задач.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше