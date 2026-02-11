В Кремле прокомментировали замедление в России популярного мессенеджера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сожалеет о том, что мессенджер Telegram не исполняет требования российского законодательства, что привело к ограничениям в его работе. Об этом он сообщил в интервью «НЬЮМ ТАСС».
По словам Пескова, решение о замедлении работы сервиса связано с тем, что компания не выполняет установленные законом нормы. Он подчеркнул, что действующее законодательство подлежит обязательному исполнению всеми участниками рынка.
Представитель Кремля отметил, что было бы предпочтительно, если бы Telegram и другие сервисы соблюдали требования российских регуляторов, что позволило бы избежать ограничительных мер.
Ранее, 10 февраля, в Роскомнадзоре сообщили, что мессенджер по-прежнему не выполняет предписания ведомства. В связи с этим работа по ограничению его функционала будет продолжена.
Еще в августе 2025 года регулятор ввел ограничения на звонки через Telegram. В ведомстве тогда заявляли, что платформа использовалась для мошенничества, вымогательства средств и других киберпреступлений.
