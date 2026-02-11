В аэропорту Чебоксар ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

«Аэропорт Чебоксары. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 4:15 по московскому времени.
Кроме того, как сообщили в Федеральном агентства воздушного транспорта, план «Ковёр» был отменён в воздушной гавани Калуги. Подчёркивается, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее обломки беспилотников обнаружили в станице Пластуновской Краснодарского края. При отражении воздушной атаки на территорию упали фрагменты беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Место происшествия оцеплено, работают экстренные службы.
