Власти Седельниково, где рухнула водонапорная башня, назвали сроки подачи воды

Водоснабжение пообещали восстановить сегодня.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Седельниковского района назвала сроки восстановления подачи питьевой воды в райцентре Седельниково.

Как говорится в официальном сообщении районной администрации во «ВКонтакте», аварийно-восстановительные работы были завершены вчера поздно вечером. Сегодня, 11 февраля, водоснабжение пообещали полностью восстановить.

Напомним, без воды люди остались потому, что местная водонапорная башня рухнула от старости. Ранее прокуратура не раз вносила местным властям требование отремонтировать объект, однако ничего сделано не было.