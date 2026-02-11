Ричмонд
Волейболистки «Турана» проиграли финал Лиги чемпионов на Мальдивах

Казахстанский «Туран» не сумел взять ни одной партии в финале Лиги чемпионов Центральной Азии, завершившейся в столице Мальдив Мале. Волейболистки из Туркестана проиграли иранскому клубу «Фулад Сепахан» — 0:3.

Источник: Курсив

На пути к финалу казахстанки со счетом 3:0 последовательно победили «Хирдарамани» из Шри-Ланки, мальдивский «Вамко» и «Непал Полис».

Во всех партиях финального матча шла упорная борьба (22:25, 20:25, 20:25), но иранская команда оказалась сильнее.

Выиграв региональную Лигу чемпионов, «Фулад Сепахан» получил путевку на турнир рангом выше. С 26 по 30 апреля в южнокорейском городе Коян лучшие женские волейбольные команды континента сойдутся в Лиге чемпионов Азии.

Обладателю Кубка Казахстана «Турану» остается уповать на одну из двух wild card от организаторов. Хотя обычно такие вакансии достаются командам страны-хозяйки.

Нынешний обладатель главного клубного трофея Азии, талдыкорганский «Жетысу», выигравший Лигу чемпионов в прошлом году, в новом сезоне по непонятным причинам участия в азиатских кубках не принимает.

