Волейболистки «Турана» проиграли финал Лиги чемпионов на Мальдивах

На пути к финалу казахстанки со счетом 3:0 последовательно победили «Хирдарамани» из Шри-Ланки, мальдивский «Вамко» и «Непал Полис».
Во всех партиях финального матча шла упорная борьба (22:25, 20:25, 20:25), но иранская команда оказалась сильнее.
Выиграв региональную Лигу чемпионов, «Фулад Сепахан» получил путевку на турнир рангом выше. С 26 по 30 апреля в южнокорейском городе Коян лучшие женские волейбольные команды континента сойдутся в Лиге чемпионов Азии.
Обладателю Кубка Казахстана «Турану» остается уповать на одну из двух wild card от организаторов. Хотя обычно такие вакансии достаются командам страны-хозяйки.
Нынешний обладатель главного клубного трофея Азии, талдыкорганский «Жетысу», выигравший Лигу чемпионов в прошлом году, в новом сезоне по непонятным причинам участия в азиатских кубках не принимает.