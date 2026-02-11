В Китае создали первую в мире бойцовскую лигу для роботов-гуманоидов

Компания, объявившая о создании этого чемпионата, предложила использовать разработанную ею модель как универсальную платформу для соревнований. Желающие присоединиться к лиге могут представить свою защитную экипировку, изменить алгоритмы действий или провести инженерную оптимизацию роботов. При этом сами устройства реконструировать запрещено.