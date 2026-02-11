Ричмонд
В Китае создали первую в мире бойцовскую лигу для роботов-гуманоидов

Победитель чемпионата по борьбе среди роботов-гуманоидов получит десятикилограммовый пояс, сделанный из золота.

Источник: Аргументы и факты

Первая в мире лига боевых единоборств для человекоподобных роботов появилась в Китае, первенство назвали Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), сообщило издание «Чжунго синьвэнь».

Компания, объявившая о создании этого чемпионата, предложила использовать разработанную ею модель как универсальную платформу для соревнований. Желающие присоединиться к лиге могут представить свою защитную экипировку, изменить алгоритмы действий или провести инженерную оптимизацию роботов. При этом сами устройства реконструировать запрещено.

В основном турнире URKL примут участие 16 команд, которые разделятся на четыре группы. Бои будут включать три пятиминутных раунда. Из каждой группы в четвертьфинал пройдут по две команды.

Победителю вручат десятикилограммовый пояс, сделанный из золота стоимостью 10 млн юаней (1,44 миллиона долларов США). Организаторы турнира пояснили, что его целью является улучшение характеристик роботов, включая двигательные возможности и механизмы принятия решений.

Напомним, ранее в Китае прошёл гала-концерт человекоподобных роботов, которые пели, танцевали и демонстрировали акробатические номера. Их выступление приветствовали другие роботы, которые наблюдали за мероприятием. Концерт увидели почти 1,4 миллиона человек.

