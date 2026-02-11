Ричмонд
В Омске суд обязал освободить акваторию Иртыша от незаконно стоявших танкеров

Компания из Салехарда с осени 2023 года держала у правого берега в черте города два танкера без разрешительных документов — суд обязал освободить участок реки.

Источник: Om1 Омск

Омская природоохранная прокуратура через суд добилась освобождения части акватории реки Иртыш, которую, как установила проверка, самовольно занимала компания ООО «Вегас» из Салехарда. По данным надзорного ведомства, с осени 2023 года предприятие использовало участок реки без необходимых разрешений: у правого берега в границах Омска находились два танкера.

Прокурор обратился с иском в Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа. Суд требования удовлетворил и обязал ООО «Вегас» освободить незаконно занятую часть акватории — до получения компанией соответствующего разрешения на пользование водным объектом.