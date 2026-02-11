В Омске суд обязал освободить акваторию Иртыша от незаконно стоявших танкеров

Омская природоохранная прокуратура через суд добилась освобождения части акватории реки Иртыш, которую, как установила проверка, самовольно занимала компания ООО «Вегас» из Салехарда. По данным надзорного ведомства, с осени 2023 года предприятие использовало участок реки без необходимых разрешений: у правого берега в границах Омска находились два танкера.