Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле ответили на вопрос о замедлении Telegram: подробности

Песков прокомментировал сообщение РКН, речь идёт о замедлении Telegram.

Источник: Комсомольская правда

В Кремле отреагировали на сообщение Роскомнадзора о замедлении работы мессенджера Telegram. По словам Дмитрия Пескова, мессенджер начали замедлять из-за нарушений им законодательства РФ.

«Я вижу и читаю заявления Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Песков заявил, что ему жаль, что руководство компании продолжает игнорировать необходимые условия.

Telegram и иные ограничиваемые ресурсы должны были бы выполнять установленные законодательством РФ требования, сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что в России есть законы, их необходимо соблюдать.

При этом летом 2025 года Песков заявил, что о планах ограничить работу Telegram в России ему неизвестно.

Напомним хронологию действий в отношении мессенджера.

10 февраля был отмечен массовый сбой Telegram на территории РФ. Статистика от detector404 показала, что чаще всего страдала web-версия (почти 40% пользователей), версии для мобильных ОС — несколько реже. География инцидента, по информации сбой.рф, была сосредоточена в трех ключевых регионах: Москве (34%), Санкт-Петербурге (11%) и Новосибирской области (7%).

Позднее Роскомнадзор официально подтвердил ограничение работы мессенджера на территории РФ.

В ведомстве уточнили, что ограничения будут действовать до тех пор, пока мессенджер не начнет соблюдать законы Российской Федерации.

Вместе с этим стало известно, что на руководство мессенджера в России завели семь протоколов за отказ удалять запрещенный контент.

Таганский суд принял к рассмотрению восемь протоколов на Telegram. Семь из них будут рассмотрены в феврале-марте, с возможным штрафом 3−8 млн рублей. Восьмой протокол — за повторное нарушение обязанностей по мониторингу, штраф по нему может составить 4−8 млн рублей.

Накануне KP.RU сообщал, что принятое в 2018 году решение Таганского суда Москвы о блокировке Telegram остается в силе.

Немногим ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким для радио «Комсомольская правда» сообщила, что будущее Telegram в РФ зависит от выводов руководства мессенджера.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше