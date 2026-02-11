В Кремле ответили на вопрос о замедлении Telegram: подробности

В Кремле отреагировали на сообщение Роскомнадзора о замедлении работы мессенджера Telegram. По словам Дмитрия Пескова, мессенджер начали замедлять из-за нарушений им законодательства РФ.
«Я вижу и читаю заявления Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
Песков заявил, что ему жаль, что руководство компании продолжает игнорировать необходимые условия.
Telegram и иные ограничиваемые ресурсы должны были бы выполнять установленные законодательством РФ требования, сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что в России есть законы, их необходимо соблюдать.
При этом летом 2025 года Песков заявил, что о планах ограничить работу Telegram в России ему неизвестно.
Напомним хронологию действий в отношении мессенджера.
10 февраля был отмечен массовый сбой Telegram на территории РФ. Статистика от detector404 показала, что чаще всего страдала web-версия (почти 40% пользователей), версии для мобильных ОС — несколько реже. География инцидента, по информации сбой.рф, была сосредоточена в трех ключевых регионах: Москве (34%), Санкт-Петербурге (11%) и Новосибирской области (7%).
Позднее Роскомнадзор официально подтвердил ограничение работы мессенджера на территории РФ.
В ведомстве уточнили, что ограничения будут действовать до тех пор, пока мессенджер не начнет соблюдать законы Российской Федерации.
Вместе с этим стало известно, что на руководство мессенджера в России завели семь протоколов за отказ удалять запрещенный контент.
Таганский суд принял к рассмотрению восемь протоколов на Telegram. Семь из них будут рассмотрены в феврале-марте, с возможным штрафом 3−8 млн рублей. Восьмой протокол — за повторное нарушение обязанностей по мониторингу, штраф по нему может составить 4−8 млн рублей.
Накануне KP.RU сообщал, что принятое в 2018 году решение Таганского суда Москвы о блокировке Telegram остается в силе.
Немногим ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким для радио «Комсомольская правда» сообщила, что будущее Telegram в РФ зависит от выводов руководства мессенджера.