В Кремле ответили на вопрос о замедлении Telegram: подробности

Таганский суд принял к рассмотрению восемь протоколов на Telegram. Семь из них будут рассмотрены в феврале-марте, с возможным штрафом 3−8 млн рублей. Восьмой протокол — за повторное нарушение обязанностей по мониторингу, штраф по нему может составить 4−8 млн рублей.