В нескольких регионах Казахстана открыли трассы для движения

Актуальной информации о движениях на автотрассах на утро 11 февраля поделились в «КазАвтоЖоле».

Источник: Курсив

Как отметили в организации, в 09:00 откроется движение для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:

Западно-Казахстанская область:

на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км. 393 — 526 (поселок Жымпиты — граница Актюбинской области);

Кызылординская область:

на участке автодороги Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР км. 1240 — 2055 (граница Актюбинской области — граница Туркестанской области);

Туркестанская область:

на участке автодороги Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР" км. 2055 — 2095 (граница Кызылординской области — город Туркестан);

Область Улытау:

на участке автодороги Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты км. 433 — 750 (город Жезказган — поселок Жанаарка);

на участке автодороги Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты — Жайрем — Каражал — Атасу км. 0 — 83 (село Самал — город Каражал);

на участке автодороги Жезказган — Аркалык — Петропавловск км. 24 — 137 (город Satpaev — поселок Улытау);

на участке автодороги Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты" км. 216 — 424 (граница Кызылординской области — город Жезказган);

Актюбинская область:

на участке автодороги Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР км. 776 — 1240 (АЗС «Экоойл» — граница Кызылординской области);

на участке автодороги Костанай — Рудный — Денисовка — Житикара — Карабутак км. 5 — 200 (поселок Карабутак — поселок Айке);

на участке автодороги Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР км. 0 — 77 (ПВП Жайсан — АЗС «Экоойл»);

на участке автодороги Актобе — граница РФ км. 16 — 136 (город Актобе — ПВП Алимбет);

на участке автодороги Актобе — Уральск — граница РФ км. 526 — 710 (поселок Куршасай — граница Западно-Казахстанской области);

на участке автодороги Северный обход г. Актобе км. 0 — 39;

на участке автодороги Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз км. 3 — 389 (город Кандыагаш — поселок Иргиз).

Ограничения движения для всех видов автотранспорта остаются на следующих участках автодороги республиканского значения:

Павлодарская область:

на участке автодороги Граница КНР — Майкапшагай — Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ" км. 426 — 587 (поселок Кенжеколь — граница Абайской области);

Абайская область:

на участке автодороги Граница КНР — Майкапшагай — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ" км. 587 — 733 (граница Павлодарской области — город Семей);

Ориентировочное время открытия движения — 11 февраля 2026 года в 12:00.

Ранее «Курсив» уже писал на каких трассах ограничили движение транспорта. Речь шла об Акмолинской, Карагандинской областях и ВКО. При этом синоптики объявили штормовое предупреждение в 17 регионах РК.