Экс-вокалист «Тараканов!» Спирин оставил в РФ многотысячные долги

Согласно судебным материалам, в октябре 2024 года московский суд оштрафовал музыканта за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Исполнительный документ был выдан весной 2025 года, после чего приставы возбудили производство о взыскании 53,5 тысячи рублей, включая сам штраф и исполнительский сбор за его несвоевременную оплату.