Экс-вокалист «Тараканов!» Спирин оставил в РФ многотысячные долги

Бывший вокалист группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин* накопил задолженности на сумму свыше 164 тысяч рублей. Такая информация содержится в судебных документах и материалах службы судебных приставов В общую сумму входят штрафы, налоги и другие обязательные платежи.
Согласно судебным материалам, в октябре 2024 года московский суд оштрафовал музыканта за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Исполнительный документ был выдан весной 2025 года, после чего приставы возбудили производство о взыскании 53,5 тысячи рублей, включая сам штраф и исполнительский сбор за его несвоевременную оплату.
Ранее также предпринимались попытки взыскать кредитную задолженность, однако они были прекращены из-за невозможности установить местонахождение должника и его имущества.
Кроме того, с лета 2024 года подразделение ФССП, занимающееся важными исполнительными производствами, ведет работу по взысканию со Спирина задолженности по налогам и сборам. С учетом пеней эта сумма превышает 111 тысяч рублей.
Ранее суд удовлетворил иск о взыскании налогов, а также сборов с музыканта Максима Покровского*, с лидера музыкального коллектива «Ногу свело» начали принудительно взыскивать долг в размере две тысячи рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.