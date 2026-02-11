Ричмонд
В результате стрельбы в школе на западе Канады погибли десять человек

По меньшей мере 10 человек, включая нападавшего, погибли при стрельбе в школе в городе Тамблер-Ридж (канадская провинция Британская Колумбия). Об этом сообщает телеканал CBC.

Источник: Life.ru

В учебном заведении обнаружены тела шестерых погибших. Ещё один пострадавший скончался по дороге в больницу. Полиция также нашла двоих убитых в соседнем жилом доме — их гибель также связывают с инцидентом.

Ещё 25 человек проходят обследование в медучреждении.

Ранее в американском городе Роквилл в Мэриленде произошла стрельба в средней школе. В результате инцидента один ученик получил огнестрельное ранение. Пострадавшего нашли в коридоре и отвезли в больницу, его состояние стабильное. Стрелявший, который также является учащимся школы, был опознан и арестован. Полиция заявила, что угрозы больше нет.

