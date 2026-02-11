В результате стрельбы в школе на западе Канады погибли десять человек

В учебном заведении обнаружены тела шестерых погибших. Ещё один пострадавший скончался по дороге в больницу. Полиция также нашла двоих убитых в соседнем жилом доме — их гибель также связывают с инцидентом.
Ещё 25 человек проходят обследование в медучреждении.
Ранее в американском городе Роквилл в Мэриленде произошла стрельба в средней школе. В результате инцидента один ученик получил огнестрельное ранение. Пострадавшего нашли в коридоре и отвезли в больницу, его состояние стабильное. Стрелявший, который также является учащимся школы, был опознан и арестован. Полиция заявила, что угрозы больше нет.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.