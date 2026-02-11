Ричмонд
Омский «Авангард» сыграет на Дальнем Востоке 11 и 13 февраля

Команде предстоит сыграть два матча — во Владивостоке и Хабаровске.

Источник: Om1 Омск

Омский «Авангард» 10 февраля вылетел на двухматчевую выездную серию на Дальний Восток. Команда сыграет во Владивостоке и Хабаровске — соперниками станут «Адмирал» и «Амур».

Первый матч состоится сегодня, 11 февраля: «Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск), начало в 15:30 по омскому времени (12:30 мск). Вторую встречу «ястребы» проведут 13 февраля: «Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск), старт в 15:15 по омскому времени (12:15 мск).

К дальневосточной серии «Авангард» подходит в хорошем турнирном положении: омичи закрепились на втором месте Восточной конференции и уже досрочно вышли в плей-офф. «Адмирал» в этом сезоне замыкает таблицу.

Посмотреть сегодняшний матч можно в эфире КХЛ ТВ и омского «12 канала».