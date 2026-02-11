Омский «Авангард» сыграет на Дальнем Востоке 11 и 13 февраля

Первый матч состоится сегодня, 11 февраля: «Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск), начало в 15:30 по омскому времени (12:30 мск). Вторую встречу «ястребы» проведут 13 февраля: «Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск), старт в 15:15 по омскому времени (12:15 мск).