Масленичные мероприятия в Иркутске пройдут с 16 по 22 февраля

«Алгоритм взаимодействия всех служб отлажен, ответственные лица определены. Следует помнить, наша основная задача — обеспечить безопасность людей в местах массового пребывания, создать максимально комфортные условия. В том числе до начала мероприятий следует выполнить качественную очистку от снега и наледи подходов, проездов к местам празднования и самих территорий. Обеспечить своевременную уборку мусора в ходе проведения Масленицы и по ее завершению. На эти работы следует привлечь муниципальные предприятия и подрядные организации», — отметил Руслан Болотов.