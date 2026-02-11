Масленичные мероприятия в Иркутске пройдут с 16 по 22 февраля

Еще около 35 праздников готовят в округах столицы региона. Вопросы подготовки празднования обсудили на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической комиссии. Его провел мэр Иркутска Руслан Болотов.
«Алгоритм взаимодействия всех служб отлажен, ответственные лица определены. Следует помнить, наша основная задача — обеспечить безопасность людей в местах массового пребывания, создать максимально комфортные условия. В том числе до начала мероприятий следует выполнить качественную очистку от снега и наледи подходов, проездов к местам празднования и самих территорий. Обеспечить своевременную уборку мусора в ходе проведения Масленицы и по ее завершению. На эти работы следует привлечь муниципальные предприятия и подрядные организации», — отметил Руслан Болотов.
Как сообщает пресс-служба мэрии, на площади у «Труда» предусмотрена праздничная программа с участием творческих коллективов города. Там же будут работать интерактивные зоны «Масленичный столб» и «Масленичное чучело». Место проведения огородят, вход будет производиться через пропускные пункты. На месте организуют дежурство экипажа Противопожарной службы, бригады скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов и представителей добровольных народных дружин.
В ходе подготовки Масленицы в городских округах также выполнят весь комплекс мероприятий по безопасному пребыванию горожан и гостей Иркутска. Дополнительные силы пожарных привлекут еще на четыре площадки, где запланировано сжигание чучела: Каштаковская роща, залив Якоби, сквер у КДЦ «Россия» и парк «Комсомольский». Более подробный план проведения праздничных событий будет опубликован в ближайшее время на сайте и в социальных сетях администрации Иркутска.
