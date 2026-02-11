В Новосибирске идёт круглосуточная битва со снегом и будущим гололёдом

Работа ведётся круглосуточно в усиленном режиме. За последние сутки на линии одновременно работало до 675 единиц специализированной техники, из них 395 — в ночную смену. Особое внимание уделяется очистке подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта и социально значимым объектам. К работам также привлечено около 400 дворников для ручной уборки. При необходимости количество техники будет увеличено.