В Новосибирске идёт круглосуточная битва со снегом и будущим гололёдом

В столице дорожно-коммунальные службы приведены в состояние повышенной готовности. Решение связано с текущими осадками в виде мокрого снега с дождём и прогнозируемым на 12 февраля резким похолоданием, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале.
Чтобы предотвратить образование гололёдицы к моменту снижения температуры, все силы брошены на максимально быструю очистку города. Основная задача — убрать снежно-водяную массу с проезжих частей и тротуаров до наступления морозов, а также своевременно нанести противогололёдные материалы.
Работа ведётся круглосуточно в усиленном режиме. За последние сутки на линии одновременно работало до 675 единиц специализированной техники, из них 395 — в ночную смену. Особое внимание уделяется очистке подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта и социально значимым объектам. К работам также привлечено около 400 дворников для ручной уборки. При необходимости количество техники будет увеличено.