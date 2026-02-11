Ледовая обстановка в заливе Петра Великого остаётся стабильной

За последнюю неделю ледовая обстановка в заливе Петра Великого осталась практически неизменной. В Амурском заливе сильный северный ветер вызвал незначительный отрыв кромки тонкого припайного льда, сообщила пресс-служба Примгидромета.
«В Уссурийском заливе площадь припайного белого льда осталась в прежних границах. Плавучий лёд периодически выносит в открытую часть залива, но он намерзает снова. В проливе Босфор Восточный площадь припайного белого льда составляет 6−7 баллов, на остальной акватории — 1−2 балла дрейфующего серо-белого и серого льда», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полностью покрыты сплочённым белым льдом следующие прибрежные участки: бухты Новик, Воевода и Рында на острове Русский, бухты залива Посьет, залив Славянский, а также бухта Находка.
Напомним, СКР Приморья устанавливает обстоятельства смерти 11-летнего ребёнка в селе Яковлевка. Мальчик провалился под лёд на озере.
Также отметим, что на текущей неделе в Приморье сохраняется относительно мягкая для февраля погода — существенных похолоданий или непогоды не ожидается. Зимние холода постепенно отступают, и температурный фон будет держаться выше климатической нормы. В среду днём, 11 февраля, температура составит 3…-8 °C в большинстве районов, тогда как на юге и прибрежных территориях будет теплее: −3…+2 °C.