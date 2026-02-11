Ледовая обстановка в заливе Петра Великого остаётся стабильной

Также отметим, что на текущей неделе в Приморье сохраняется относительно мягкая для февраля погода — существенных похолоданий или непогоды не ожидается. Зимние холода постепенно отступают, и температурный фон будет держаться выше климатической нормы. В среду днём, 11 февраля, температура составит 3…-8 °C в большинстве районов, тогда как на юге и прибрежных территориях будет теплее: −3…+2 °C.