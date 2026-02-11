Дым из кухни и тараканы: в Челябинске в студенческом общежитии обнаружили антисанитарию

Прокуратура и Роспотребнадзор совместно проверили общежитие «Челябинского профессионального колледжа» на Троицком тракте. Обнаружили санитарные нарушения.
Как рассказали в региональной прокуратуре, в здании поселились тараканы из-за того, что там не проводили обработку против насекомых. Кроме того, в кухне на общежитии не было местной вытяжной вентиляции.
У руководства колледжа потребовали устранить проблемы. Вдобавок в отношении директора возбудили административное дело о санитарных нарушениях. Руководителю грозит штраф до тысячи рублей.