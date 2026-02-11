Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дым из кухни и тараканы: в Челябинске в студенческом общежитии обнаружили антисанитарию

Прокуратора обнаружила антисанитарию в Челябинском колледже.

Источник: Прокуратура Челябинской области

Прокуратура и Роспотребнадзор совместно проверили общежитие «Челябинского профессионального колледжа» на Троицком тракте. Обнаружили санитарные нарушения.

Как рассказали в региональной прокуратуре, в здании поселились тараканы из-за того, что там не проводили обработку против насекомых. Кроме того, в кухне на общежитии не было местной вытяжной вентиляции.

У руководства колледжа потребовали устранить проблемы. Вдобавок в отношении директора возбудили административное дело о санитарных нарушениях. Руководителю грозит штраф до тысячи рублей.