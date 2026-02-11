Ричмонд
25-градусные холода и небольшие осадки: какой будет погода в Башкирии в оставшиеся дни рабочей недели

В Башкирии прогнозируют похолодание до −25 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В оставшиеся дни рабочей недели в Башкирии ожидается холодная погода без сильных осадков. Это следует из прогноза Башгидрометцентра.

Сегодня, 11 февраля, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Ветер будет юго-западный умеренный, местами — с сильными порывами. Днем температура воздуха составит −12,-17°C.

Завтра, 12 февраля, существенных осадков не предвидится. Ветер — юго-западный и южный умеренный, в отдельных районах — порывистый. Ночью ожидается −15,-20°C, на юго-востоке до −25°C, днем потеплеет до −9,-14°C.

В пятницу, 13 февраля, осадки маловероятны, лишь днем на севере возможен небольшой снег. Ветер — южный умеренный. Ночью температура опустится до −12,-17°C, на юго-востоке до −22°C. Днем прогнозируется −4,-9°C, на юго-востоке около −14°C.

