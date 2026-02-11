Электромонтёр из Приморья получил 14 лет за госизмену и угрозы следователю

Ранее суд в Москве приговорил 19-летнего жителя столицы к пяти годам колонии. Его осудили за подготовку к государственной измене, оправдание терроризма и распространение ложных данных о ВС РФ. Следствие установило, что молодой человек искал контакты с украинским формированием «Легион “Свобода России”* для выезда в зону боевых действий. Также он публиковал в мессенджере материалы с призывами к терроризму и недостоверную информацию о действиях Армии России. Приговор пока не вступил в законную силу.