Она открыла ДНК — он получил Нобелевку: 6 историй о том, как у женщин крали великие открытия

Есть такой термин — «эффект Матильды». Им учёные называют систематическую практику, при которой открытия женщин переписывались на мужчин, а сами учёные оставались в тени чужой славы. Это не теория заговора и не феминистская риторика. Это задокументированные факты, которые сегодня вызывают у историков науки настоящий стыд за прошлое. Мы собрали шесть историй, после которых вы будете смотреть на школьные учебники совсем другими глазами. Потому что на самом деле то, без чего мы не представляем наш мир сегодня, было открыто и разработано именно женщинами! Возвращаем справедливость и рассказываем про историю правильно.