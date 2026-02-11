IrkutskMedia, 11 февраля. Дарья Олесик стала 13-й на соревнованиях женщин в одиночных санях на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Атлетка поделилась с публикой деталями своей спортивной карьеры.
Как сообщает РБК, Дарья родилась в северной столице Приангарья в 2004 году. Мечтой стать олимпийской чемпионкой девушка загорелась после прошедших игр в Сочи в 2014 году. Братчанка начала свою спортивную карьеру в родном городе, а затем перешла в школу олимпийского резерва имени Альберта Демченко в Дмитрове Московской области.
Олесик пришла в юниорскую сборную России в 2018 году. В ноябре этого же года она взяла серебро Молодежного кубка в Сочи, а уже через месяц стала победительницей Юношеского кубка в своей возрастной категории.
На взрослых соревнованиях Олесик впервые выступила на чемпионате России в 2021 году, где заняла пятое место среди женщин в одноместных санях и стала восьмой в спринте.
Олимпийская атлетка из Братска рассказала о своей спортивной карьере. Фото: Пресс-служба Федерации санного спорта РФ.
В конце 2023 года Олесик взяла серебро и бронзу на Кубке РФ, а спустя год — три серебряные медали в индивидуальном заезде, в спринте и в эстафете.
Пресс-служба Федерации санного спорта РФ пишет, что в текущих соревнованиях Дарья Олесик совершила четыре одиночных заезда. После первого — она заняла 14-е место, отставая от лидировавшей Юлии Таубиц из Германии на 1,463 секунды.
В третьем заезде Дарья замешкалась на старте и всю трассу прошла достаточно нервно, в результате эта попытка оказалась самой медленной для неё. Четвёртый заезд оказался лучшим с результатом 0,078 секунды. В результате братчанка отстала на 2,585 секунды от победительницы.
По итогам соревнования, чемпионкой Олимпийских игр впервые в карьере стала Юлия Таубиц. Серебряную медаль завоевала Элина Бота из Латвии, бронза у американки Эшли Фаркухарсон.
Напомним, вместе с Дарьей на соревнованиях состязаются еще несколькими российских атлетов. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев выразил поддержку соотечественникам.