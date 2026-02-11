Олимпийская атлетка из Братска рассказала о своей спортивной карьере

Как сообщает РБК, Дарья родилась в северной столице Приангарья в 2004 году. Мечтой стать олимпийской чемпионкой девушка загорелась после прошедших игр в Сочи в 2014 году. Братчанка начала свою спортивную карьеру в родном городе, а затем перешла в школу олимпийского резерва имени Альберта Демченко в Дмитрове Московской области.