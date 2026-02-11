«СКА-Нефтяник» сегодня сыграет принципиальный матч с «Кузбассом»

— Впрочем, своя мотивация есть и у хабаровчан, — напомнили в пресс-службе «СКА-Нефтяника». — Мы давно не выигрывали, с декабря 2020 года. Кроме того, «кабаны» наверняка желают продолжить великолепную победную серию — поэтому вместе с командой в Кемерово отправились Семен Чупин и Алан Джусоев, получившие травмы в минувшем матче с «Волгой».