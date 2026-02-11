«СКА-Нефтяник» сегодня сыграет принципиальный матч с «Кузбассом»

Сегодня в Кемерово хоккеисты «СКА-Нефтяника» сыграют принципиальный и бескомпромиссный матч с местным «Кузбассом». Клуб из столицы шахтёрского региона уже давно является крайне неудобным соперником для армейцев, а в концовке сезона 2025/26 годов итог этого поединка для хозяев может стать проводником в финал турнира, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Предстоящий матч станет 78-м по счёту, что «СКА-Нефтяник» и «Кузбасс» сыграют непосредственно в Кемерово, — напомнили в пресс-службе дальневосточников. — Обыграть «Кузбасс» на его поле «кабанам» редко удавалось даже во времена СССР, а теперь, когда горняки претендуют на высшие титулы, это будет невероятно сложно.
Предматчевая статистика: в Кемерово у «СКА-Нефтяника» 39 поражений, 13 ничьих и 25 побед. При этом мотивация весомее у хозяев: они пытаются зацепиться за вторую строчку в регулярном первенстве. «Малое серебро» даёт владельцу преимущество «своего поля» в четвертьфинале и в полуфинале — по сути, является проводником в завершающий этап плей-офф.
— Впрочем, своя мотивация есть и у хабаровчан, — напомнили в пресс-службе «СКА-Нефтяника». — Мы давно не выигрывали, с декабря 2020 года. Кроме того, «кабаны» наверняка желают продолжить великолепную победную серию — поэтому вместе с командой в Кемерово отправились Семен Чупин и Алан Джусоев, получившие травмы в минувшем матче с «Волгой».
Старт игры — сегодня, 11 февраля, в 22 часа по хабаровскому времени. Напомним, в домашнем матче в этом сезоне «СКА-Нефтяник» переиграл «Кузбасс» со счётом 9:7.