В Бодайбо тепло восстановили уже в 24 домах, где живут 433 человека

Работы по устранению последствий аварии на теплосетях в Бодайбо продолжаются. Напомним, 30 января 2026 года из-за перемерзания водовода остановились четыре котельные.
По итогам 10 февраля тепло восстановили нарастающим итогом уже в 24 жилых домах. Среди них 18 многоквартирных домов, три дома блокированной застройки и три частных дома. В подключенных домах живут 433 человека. Сейчас специалисты точечно устраняют оставшиеся проблемные места по заявкам жителей.
— Продолжаем подключать дома по улицам Ремесленная, Разведчиков, Лыткинская, Рудный переулок, — добавил губернатор Игорь Кобзев.
Тепло продолжает подаваться в социальные объекты. В школе № 3 уже запитали столовую, а в коррекционной школе рабочие прокладывают новую трубу в подвале. Ведутся работы по прокладке временного трубопровода длиной около 1500 метров между двумя крупными котельными, уже проложено 500 метров.
Кроме того, на объекты доставили дополнительные трансформаторные подстанции для усиления электросетей. После их установки появится возможность подключить к новым мощностям дома, которые перевели на электроотопление.
Что касается единовременных выплат в 15 тысяч рублей, то деньги уже перечислили 1278 жильцам. Всего было принято 1605 заявлений.
