Иркутск отмечен дипломом на международном смотре-конкурсе городских практик

«Спасибо каждому, кто участвовал в съемках, кто смотрел и делился видеороликами в соцсетях. Мы хотели, чтобы иркутяне по-новому взглянули на привычные места, и нам это удалось. Кроме того, сериал посмотрели жители разных уголков России и даже других стран. Некоторые из них вдохновились нашей идеей и сняли похожие видео о своей малой Родине, — отметила советник мэра Инга Корочкина. — Рады, что наша практика оценена как одна из лучших. Будем продолжать делать столицу Прибайкалья городом, где хочется жить и который интересно открывать снова и снова».