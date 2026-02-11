Иркутск отмечен дипломом на международном смотре-конкурсе городских практик

Проект администрации столицы Прибайкалья и информационно-туристской службы «Привет! Это Иркутск!» получил награду в номинации «За продвижение внутригородского туристического маршрута».
В конкурсе принимали участие 30 крупных городов России и стран, входящих в Содружество Независимых Государств и Евразийский экономический союз. Они представили более 160 проектов, которые комиссия оценила по ряду критериев: качество и результативность организационных и технических решений, полученный социальный и экономический эффект, возможность тиражирования практики в других муниципалитетах.
Проект Команды Счастья администрации областного центра «Привет! Это Иркутск!» — это цикл из 32 коротких серий о знаковых местах города, которые расположены на туристическом маршруте «Зеленая линия». В видеороликах экскурсоводами выступали известные иркутяне, которые увлекательно рассказывали о каждом объекте: музеях, исторических зданиях, храмах и других достопримечательностях. Сериал выходил каждое утро в течение месяца в социальных сетях мэрии и набрал более 700 тысяч просмотров, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Спасибо каждому, кто участвовал в съемках, кто смотрел и делился видеороликами в соцсетях. Мы хотели, чтобы иркутяне по-новому взглянули на привычные места, и нам это удалось. Кроме того, сериал посмотрели жители разных уголков России и даже других стран. Некоторые из них вдохновились нашей идеей и сняли похожие видео о своей малой Родине, — отметила советник мэра Инга Корочкина. — Рады, что наша практика оценена как одна из лучших. Будем продолжать делать столицу Прибайкалья городом, где хочется жить и который интересно открывать снова и снова».
Она рассказала, что уже началась подготовка к съемкам третьего сезона. Он будет называться «Привет! Это Иркутск — 365».
«Эта награда — признание нашей работы по развитию внутреннего туризма и созданию современного, привлекательного образа Иркутска, — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов. — В этом году столица региона отмечает 365-летие со дня основания. Продолжение проекта будет посвящено этому знаменательному событию. Уверен, что новые серии будут не менее популярны у иркутян и раскроют новые грани в истории любимого города. Мы и впредь будем поддерживать подобные инициативы, способствующие развитию туристического потенциала областного центра».
Смотр-конкурс городских практик инициирован Международной Ассамблеей столиц и крупных городов и проводится во взаимодействии с Исполнительным Комитетом СНГ, Комитетом Совета Федерации ФС РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Комитетом Государственной Думы ФС РФ по региональной политике и местному самоуправлению, Минстроем России, Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ).