Житель Красноярского края выиграл больше 1,5 млн рублей в онлайн-лотерее

Счастливый билет мужчина купил за 10 рублей, уточняют в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей. Мужчина рассказал, что у него есть стратегия, которой он пользуется в игре на протяжении многих лет. Михаил приобрёл сразу 100 билетов и оформил мультиставку.