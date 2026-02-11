Житель Красноярского края выиграл больше 1,5 млн рублей в онлайн-лотерее

Инженер-механик из Красноярского края выиграл 1 583 928 рублей участвуя в онлайн-лотерее.
Счастливый билет мужчина купил за 10 рублей, уточняют в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей. Мужчина рассказал, что у него есть стратегия, которой он пользуется в игре на протяжении многих лет. Михаил приобрёл сразу 100 билетов и оформил мультиставку.
«Всё оформил автоматически, Раньше пытался выбирать какие-то особые числа, но со временем понял, что это не для меня», — рассказывает победитель.
Выигрыш мужчина планирует отложить, чтобы накопить на автомобиль.