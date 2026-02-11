Стали известны самые высокооплачиваемые профессии января

Сварщик, дата-сайентист и DevOps-инженер возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в январе 2026 года. Это следует из данных сервиса hh.ru.
Как заявила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, медианная предлагаемая зарплата в этих профессиях составила 267 300, 250 000 и 216 800 рублей в месяц соответственно. В топ-5 также вошли агенты по недвижимости (203 000 рублей) и геологи (197 900 рублей).
Игнатова отметила, что предложения для этих специалистов в среднем в 2,5−3 раза превышают общероссийскую медианную зарплату, которая в январе составила 81 310 рублей. В лидеры, по ее словам, чаще всего попадают дефицитные специальности или профессии, связанные с работой вахтовым методом и в сложных условиях.
Всего в январе соискателям было предложено около 160 тысяч вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей, что более чем в два раза превышает показатель прошлого года, передает РИА Новости.
Согласно данным опроса рекрутингового сервиса SuperJob, экономически активные жители крупных российских городов считают минимальный размер оплаты труда недостаточным. В тройку городов с самыми высокими ожиданиями вошли Москва, Санкт-Петербург и Хабаровск.