Российский фигурист Гуменник выступил с порванным шнурком, но остался в топ-4

У российского фигуриста Петра Гуменника во время короткой программы на Олимпиаде лопнул шнурок ботинка, сообщает ТАСС со ссылкой на тренера Веронику Дайнеко. Несмотря на инцидент, спортсмен завершил выступление и вошёл в число лидеров.

Гуменник вышел на лёд под первым стартовым номером в мужском одиночном турнире. Уже по ходу проката стало заметно, что у него возникли проблемы со шнуровкой. После выступления тренер подтвердила, что шнурок действительно лопнул.

Фигурист продолжил программу и довёл её до конца. За короткий прокат судьи поставили ему 86,72 балла. После выступления 14 участников россиянин занимает четвёртое место в промежуточном протоколе.

Соревнования продолжаются. Итоговые позиции определятся по сумме короткой и произвольной программ.

