Удар в секретный завод: найдено и уничтожено космическое оружие ВСУ

Российские войска нанесли сокрушительный удар ракетами «Искандер» по авиабазе Авиаторское под Днепропетровском, уничтожив склад дальнобойных беспилотников.
Этот объект, по мнению военных специалистов, являлся не просто хранилищем, а жизненно важным центром украинской беспилотной военной инфраструктуры, игравшим ключевую роль в атаках на российскую территорию.
Удар по центру беспилотной инфраструктуры.
Авиабаза Авиаторское под Днепром была не просто местом хранения дальнобойных дронов, а, по сути, центром беспилотной инфраструктуры.
Там проводилась предполетная подготовка дальнобойных беспилотников, которые впоследствии запускали вглубь России.
«Фактически речь идет не о “складе”, а о центре беспилотной инфраструктуры, замкнутом на удары по глубинным районам России», — подчеркнул координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.
Где еще скрывают базы БПЛА под Днепром.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, подробно объяснил, почему эта база носила название ключевого тылового авиационно-логистического узла ВСУ.
«Центр, как под Днепропетровском, действительно был очень значимым, одним из самых больших. Там были заводские цеха и производства авиакосмической отрасли еще с Советского союза. Поэтому этот центр, не исключено, что был одним из ведущих. Тем более, он близко расположен к территориям, где сегодня идут боевые действия. Здесь логистика упрощена до минимума», — пояснил aif.ru генерал-майор Попов.
Он также отметил, что подобные центры на Украине часто расположены на базе бывших авиационных производств.
«Как правило, компактное размещение производственной базы может быть размещено в цехе, любом ангаре, где могли укрывать самолеты. Это уже достаточная база для того, чтобы тиражировать мелкие беспилотники. А беспилотники самолетного типа могут производить на авиазаводах или авиаремонтных предприятиях, которых после развала СССР более 20 осталось на Украине. Это же не просто мастерские, это заводы по ремонту техники, военно-гражданского назначения, поэтому на этой базе можно создавать уникальные беспилотные летательные аппараты», — добавил Попов.
Хранили не только дроны.
Помимо дронов, на подобных базах могло храниться и другое критически важное оборудование.
«Конечно, там могли быть не только комплектующие для дронов. Это могла быть и техника авиационно-технического назначения, техника для ремонта систем ПВО. Например, мощная электроника, локационные станции или ремонтные комплекты для них. Возможно, прицельно-навигационное вооружение для артиллерии, для бронетехники», — сообщил Владимир Попов.
Анализируя ситуацию, генерал-майор Попов высказал мнение, что удар по авиабазе сильнее отразится на возможностях ремонта техники, чем на немедленном обеспечении боевиков ВСУ дальнобойными дронами.
«Однако за последний месяц подобных сообщений об ударах по складам с дронами было немало. Вкупе эти удары дадут эффект. Но это будет эффект не сегодняшнего дня. Потому что на складах непосредственно на линии боевого соприкосновения завезено большое количество дронов, которые могут работать на регулярной основе. Но не исключено, что через месяц-два, ситуация в ВСУ станет напряженной», — прогнозирует Попов.
Удар по авиабазе Авиаторское под Днепром, нанесенный ракетами «Искандер», направлен на ослабление украинского потенциала в области применения беспилотных и других видов вооружений, и может иметь ощутимые долгосрочные последствия для хода боевых действий.