Удар в секретный завод: найдено и уничтожено космическое оружие ВСУ

«Как правило, компактное размещение производственной базы может быть размещено в цехе, любом ангаре, где могли укрывать самолеты. Это уже достаточная база для того, чтобы тиражировать мелкие беспилотники. А беспилотники самолетного типа могут производить на авиазаводах или авиаремонтных предприятиях, которых после развала СССР более 20 осталось на Украине. Это же не просто мастерские, это заводы по ремонту техники, военно-гражданского назначения, поэтому на этой базе можно создавать уникальные беспилотные летательные аппараты», — добавил Попов.