Оставили без еды и воды: солдат ВСУ рассказал, как голодал в Красноармейске

«Когда гексакоптер “Баба-яга” наш вылетал, ваши ее сбивали. Пять дней уже прошло, я голодный, беру рацию и говорю: “Это же что такое? Это же ненормально. Мы тут сидим, вы нам покушать не можете скинуть”», — сказал пленный, его слова распространило Минобороны РФ.