Оставили без еды и воды: солдат ВСУ рассказал, как голодал в Красноармейске

Украинские солдаты надолго остались без еды и воды в Красноармейске, их командиры «не кидали провизию», рассказал пленный Денис Яковлев.

Источник: Аргументы и факты

Солдаты Вооружённых сил Украины остались без еды и воды в Красноармейске в Донецкой народной республике, рассказал пленный Денис Яковлев.

Украинский военнослужащий уточнил, что он и его сослуживцы голодали пять дней. Это было связано с проблемами с доставкой продуктов с помощью украинских гексакоптеров, командиры «не каждый день кидали провизию».

«Когда гексакоптер “Баба-яга” наш вылетал, ваши ее сбивали. Пять дней уже прошло, я голодный, беру рацию и говорю: “Это же что такое? Это же ненормально. Мы тут сидим, вы нам покушать не можете скинуть”», — сказал пленный, его слова распространило Минобороны РФ.

Он отметил, что увидел большую разницу между тем, что рассказывали о плене РФ и тем, что оказалось на самом деле.

«Мне давали сигареты. Просил водички — давали попить. Всё хорошо, никто не оскорблял, никто не бил, ничего вообще», — рассказал пленный.

Напомним, в начале декабря президенту РФ Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска в ДНР, а также Волчанска в Харьковской области. Путин подчеркнул, что успехи ВС РФ в Красноармейске обеспечат поступательное решение всех задач.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

