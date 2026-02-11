Актёра Ноэля Кларка задержали: звезду «Доктора Кто» подозревают в попытке изнасилования в 2007 году

Британского актёра Ноэля Кларка, известного по «Доктору Кто», задержали по подозрению в сексуальных преступлениях. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на полицию.
«Актер Ноэль Кларк был задержан в связи с попыткой изнасилования, которая, как утверждается, произошла в 2007 году», — передает издание.
По словам полиции, задержанного подозревают в попытке изнасилования и сексуальных домогательствах к 20-летней девушке в 2007 году, а также в вуайеризме (2013 год). Мужчина был освобожден под залог.
Кларк приобрел известность, сыграв Микки Смита в сериале «Доктор Кто». Среди других заметных проектов в его карьере — телесериал «Чисто английское убийство», кинофраншиза «Шпана», а также фильмы «Центурион» и «Стартрек: Возмездие».
Напомним, что в 2021 году британская киноакадемия лишила актера почетной премии BAFTA после публикации в газете The Guardian, где двадцать женщин выдвинули против него серьезные обвинения в домогательствах.