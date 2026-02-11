В Омске на месте пассажирского предприятия может появиться жилая застройка

На данный момент эту территорию арендует ЗАО «Экос», занимающееся транспортировкой мусора. Побывавший на объекте депутат Юрий Арчибасов его состоянием остался недоволен — производственный комплекс, по его оценке, явно нуждается в ремонте. Депутат предложил коллегам организовать туда выезд и оценить все самостоятельно.