В Омске на месте пассажирского предприятия может появиться жилая застройка

Вчера, 10 февраля, в Омском городском Совете прошло заседание комитета по муниципальной собственности. В числе прочих вопросов депутаты обсудили судьбу территории бывшего пассажирского предприятия № 10 на улице 10 лет Октября, 180 А.
На данный момент эту территорию арендует ЗАО «Экос», занимающееся транспортировкой мусора. Побывавший на объекте депутат Юрий Арчибасов его состоянием остался недоволен — производственный комплекс, по его оценке, явно нуждается в ремонте. Депутат предложил коллегам организовать туда выезд и оценить все самостоятельно.
Эти сведения в итоге поставили вопрос о дальнейшей целесообразности передачи объекта в аренду. Прозвучали предложения продать эти участки застройщикам под жилую застройку.
«Комитет также запросил у арендатора через городской департамент имущественных отношений информацию о планируемых ремонтных работах и сроках их выполнения», — отметил председательствующий на комитете Валерий Студеникин.
После изучения всех документов депутаты вернутся к этому вопросу на следующих заседаниях.