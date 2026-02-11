«Износ сетей — более 60%»: улицы Темиртау затопило холодной водой после порыва

В Темиртау произошла очередная коммунальная авария: улицы города затопило холодной водой, и более сотни домов остались без водоснабжения. Специальные службы вторые сутки пытаются решить проблему.
Порыв на водопроводе обнажил старую проблему, оставив более ста домов частного сектора без питьевой воды. Вода затопила улицы и подошла к жилым домам. Местные жители отмечают, что уже второй день в области идет снег с дождем, а ночью температура опускается ниже нуля, что не позволяет влаге уходить в почву, образуя ледяные потоки во дворах и на дорогах.
Житель Алгабек Ахметов рассказал, что вода поднялась почти на 30 сантиметров по фундаменту его дома. Он и его соседи сдерживали воду как могли, а затем обратились в коммунальную службу. Вечером специалисты приехали и откачали основную часть воды, но проблема еще не решена полностью.
Заместитель генерального директора ТОО «Окжетпес» по водоснабжению и водоотведению Владислав Ким сообщил, что на участке ведутся земляные работы. Причина порыва пока не ясна, но известно, что инженерные коммуникации Темиртау требуют обновления. Аварии происходят в разных частях города из-за износа сетей, который составляет более 60%.
Для жителей частного сектора сейчас главное — отвести скопившуюся воду от домов, так как осадки продолжаются, и проблема обостряется. Когда потеплеет, весь этот снег и талая вода пойдет в дома. Дети не могут ходить в школу по лужам, а взрослые — на работу.
Коммунальные службы обещают устранить аварию в ближайшее время. А пока жителям готовы организовать подвоз питьевой воды по заявкам.