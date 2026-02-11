«Износ сетей — более 60%»: улицы Темиртау затопило холодной водой после порыва

Порыв на водопроводе обнажил старую проблему, оставив более ста домов частного сектора без питьевой воды. Вода затопила улицы и подошла к жилым домам. Местные жители отмечают, что уже второй день в области идет снег с дождем, а ночью температура опускается ниже нуля, что не позволяет влаге уходить в почву, образуя ледяные потоки во дворах и на дорогах.