Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров сравнил меры против Telegram в РФ с блокировкой в Иране

Павел Дуров прокомментировал ограничения в отношении Telegram в России и провел параллель с блокировкой мессенджера в Иране в 2018 году.

Павел Дуров прокомментировал ограничения в отношении Telegram в России и провел параллель с блокировкой мессенджера в Иране в 2018 году. Об этом он сообщил в своем англоязычном канале.

По словам Дурова, ограничения связаны с попыткой продвигать в России приложение, контролируемое государством. Он заявил, что схожая стратегия применялась в Иране восемь лет назад, когда Telegram был запрещен под формальным предлогом, чтобы перевести пользователей на государственную альтернативу.

Дуров отметил, что, несмотря на запрет, большинство иранцев продолжили пользоваться Telegram, обходя ограничения, и не перешли на сервисы, за которыми, по его утверждению, ведется наблюдение.

Он также подчеркнул, что Telegram выступает за свободу слова и защиту частной жизни пользователей.

С 9 февраля пользователи в России начали сообщать о сбоях в работе мессенджера. 10 февраля Роскомнадзор подтвердил введение ограничений, указав, что они связаны с нарушением российских законов. В ведомстве заявили, что меры будут продолжены, если платформа не выполнит требования законодательства.

Читайте также: В Кремле прокомментировали замедление в России популярного мессенеджера.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше