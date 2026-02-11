Дуров сравнил меры против Telegram в РФ с блокировкой в Иране

Павел Дуров прокомментировал ограничения в отношении Telegram в России и провел параллель с блокировкой мессенджера в Иране в 2018 году. Об этом он сообщил в своем англоязычном канале.
По словам Дурова, ограничения связаны с попыткой продвигать в России приложение, контролируемое государством. Он заявил, что схожая стратегия применялась в Иране восемь лет назад, когда Telegram был запрещен под формальным предлогом, чтобы перевести пользователей на государственную альтернативу.
Дуров отметил, что, несмотря на запрет, большинство иранцев продолжили пользоваться Telegram, обходя ограничения, и не перешли на сервисы, за которыми, по его утверждению, ведется наблюдение.
Он также подчеркнул, что Telegram выступает за свободу слова и защиту частной жизни пользователей.
С 9 февраля пользователи в России начали сообщать о сбоях в работе мессенджера. 10 февраля Роскомнадзор подтвердил введение ограничений, указав, что они связаны с нарушением российских законов. В ведомстве заявили, что меры будут продолжены, если платформа не выполнит требования законодательства.
