В Иркутске клиентов закрытых студий растяжки призывают подать коллективный иск

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области призывает клиентов двух закрывшихся студий растяжки объединиться и подать коллективный иск. В ведомство поступило много жалоб от людей, которые оплатили услуги, но не смогли их получить после внезапного прекращения работы этих заведений.
Ранее КП-Иркутск рассказывала истории пострадавших — за абонемент отдали по 85 тысяч рублей, однако на тренировки так и не попали. Подробности можно прочитать здесь.
— По закону, если исполнитель нарушает сроки или не оказывает услугу, потребитель имеет право расторгнуть договор и потребовать вернуть деньги. Срок для удовлетворения такого требования — 10 дней. В противном случае на сумму долга начисляется неустойка, — говорится в сообщении Управления.
Поскольку владельцы студий не вернули деньги и, судя по жалобам, не ответили на претензии, Роспотребнадзор предлагает клиентам совместно обратиться в суд. Для этого нужно собрать пакет документов и принести его в отдел защиты прав потребителей.
В пакет должны входить:
— Заполненное заявление по форме Роспотребнадзора;
— Договор об оказании услуг;
— Копия претензии, которую вы отправляли студии, с доказательством вручения (например, почтовая квитанция);
— Ответ студии (если он был).