В Иркутске клиентов закрытых студий растяжки призывают подать коллективный иск

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области призывает клиентов двух закрывшихся студий растяжки объединиться и подать коллективный иск. В ведомство поступило много жалоб от людей, которые оплатили услуги, но не смогли их получить после внезапного прекращения работы этих заведений.