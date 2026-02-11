Ричмонд
В Китае стартовала первая в мире бойцовская лига для гуманоидных роботов

Китайская компания Shenzhen EngineAI Robotics объявила о запуске первой в мире лиги боёв для гуманоидных роботов под названием Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL). Об этом сообщает ИА Nandu Bay.

В соревнованиях используется стандартная платформа Zhongqing T800, однако участники могут самостоятельно разрабатывать защитное оборудование, совершенствовать алгоритмы управления и оптимизировать инженерные решения. Любая реконструкция базовой конструкции запрещена.

Основной турнир соберёт 16 команд, разделённых на четыре группы. Матчи будут проходить в три раунда по пять минут. Победитель получит золотой пояс весом 10 килограммов стоимостью 10 млн юаней ($1,44 млн). Организаторы описывают URKL не как выставку, а как полноценную технологическую платформу: она должна позволить проверять ключевые элементы роботов, совершенствовать алгоритмы, объединять ресурсы и привлекать специалистов и инвестиции.

«Боевые роботы предназначены не только для декоративных целей, их суть — это мост, соединяющий лабораторные и рыночные приложения», — рассказал основатель и генеральный директор Zhongqing Robotics Чжао Тонгьян.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил о старте крупносерийного производства электрического грузовика Tesla Semi уже в 2026 году. Грузовик способен преодолевать на одной зарядке расстояние до 500 миль (около 805 км). Используя зарядные устройства Tesla, можно восстановить до 60% запаса хода всего за 30 минут.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

