В Китае стартовала первая в мире бойцовская лига для гуманоидных роботов

В соревнованиях используется стандартная платформа Zhongqing T800, однако участники могут самостоятельно разрабатывать защитное оборудование, совершенствовать алгоритмы управления и оптимизировать инженерные решения. Любая реконструкция базовой конструкции запрещена.
Основной турнир соберёт 16 команд, разделённых на четыре группы. Матчи будут проходить в три раунда по пять минут. Победитель получит золотой пояс весом 10 килограммов стоимостью 10 млн юаней ($1,44 млн). Организаторы описывают URKL не как выставку, а как полноценную технологическую платформу: она должна позволить проверять ключевые элементы роботов, совершенствовать алгоритмы, объединять ресурсы и привлекать специалистов и инвестиции.
«Боевые роботы предназначены не только для декоративных целей, их суть — это мост, соединяющий лабораторные и рыночные приложения», — рассказал основатель и генеральный директор Zhongqing Robotics Чжао Тонгьян.
