В Китае стартовала первая в мире бойцовская лига для гуманоидных роботов

Основной турнир соберёт 16 команд, разделённых на четыре группы. Матчи будут проходить в три раунда по пять минут. Победитель получит золотой пояс весом 10 килограммов стоимостью 10 млн юаней ($1,44 млн). Организаторы описывают URKL не как выставку, а как полноценную технологическую платформу: она должна позволить проверять ключевые элементы роботов, совершенствовать алгоритмы, объединять ресурсы и привлекать специалистов и инвестиции.