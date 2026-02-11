Госдума приняла в первом чтении закон о привязке SIM-карт к IMEI-номеру

Мобильные операторы обязаны будут сверяться с этой базой: они смогут оказывать услуги связи только тем устройствам, чьи номера в ней есть. При оформлении SIM-карты оператор обязан будет указать в договоре IMEI-номер телефона, где она будет использоваться, и зафиксировать эту связь в базе данных. Таким образом, карта будет привязана к конкретному устройству. Операторам будет запрещено выдавать SIM-карту, если в базе уже указано, что она закреплена за другим телефоном. Правительство РФ установит детальные правила работы этой базы IMEI-номеров, передает ТАСС.