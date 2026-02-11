Госдума приняла в первом чтении закон о привязке SIM-карт к IMEI-номеру

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который вводит систему привязки SIM-карт к уникальному идентификационному номеру (IMEI) мобильного устройства. Эта мера направлена на противодействие кибермошенничеству.
Как объяснил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, при ввозе в Россию каждое мобильное устройство будет получать свой «паспортный номер» (IMEI), который будет заноситься в специальную базу.
Мобильные операторы обязаны будут сверяться с этой базой: они смогут оказывать услуги связи только тем устройствам, чьи номера в ней есть. При оформлении SIM-карты оператор обязан будет указать в договоре IMEI-номер телефона, где она будет использоваться, и зафиксировать эту связь в базе данных. Таким образом, карта будет привязана к конкретному устройству. Операторам будет запрещено выдавать SIM-карту, если в базе уже указано, что она закреплена за другим телефоном. Правительство РФ установит детальные правила работы этой базы IMEI-номеров, передает ТАСС.
17 декабря сообщалось, что Минцифры намерено создать в 2026 году базу уникальных идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI). По словам замглавы ведомства Дмитрия Угнивенко, подобная мера позволит уменьшить количество ограничений мобильного интернета в регионах России. Сейчас связь отключают в целях безопасности из-за угрозы беспилотной опасности.