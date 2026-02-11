Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уехал на «Гранте» и исчез: молодого уфимца обнаружили лишь спустя три недели

Завершились поиски пропавшего 30-летнего уфимца.

Источник: Комсомольская правда

Активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан» сообщили о завершении трехнедельных поисков 30-летнего жителя Уфы. Мужчина пропал 20 января, уехав на коричневой Lada Granta и не вернувшись домой.

Волонтеры опубликовали в своей группе во «ВКонтакте» радостную новость о том, что пропавший найден живым. Добровольцы поблагодарили всех, кто принимал участие в поисковых мероприятиях.

Информация о том, где находился мужчина все это время, не раскрывается.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.