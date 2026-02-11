Уехал на «Гранте» и исчез: молодого уфимца обнаружили лишь спустя три недели

Активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан» сообщили о завершении трехнедельных поисков 30-летнего жителя Уфы. Мужчина пропал 20 января, уехав на коричневой Lada Granta и не вернувшись домой.
Волонтеры опубликовали в своей группе во «ВКонтакте» радостную новость о том, что пропавший найден живым. Добровольцы поблагодарили всех, кто принимал участие в поисковых мероприятиях.
Информация о том, где находился мужчина все это время, не раскрывается.
