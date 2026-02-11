В Красноярском крае закуплено 100% запланированных льготных лекарств

Стало известно о ходе закупочной кампании по приобретению льготных лекарств. Об этом доложил губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову на президиуме регионального правительства министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко.
— Приобретение лекарственных средств — это критически важное направление. В прошлом году были допущены сбои в поставках. Министерству здравоохранения Красноярского края необходимо было заранее начать эту работу, заключить контракты и, самое главное, проконтролировать, чтобы в аптечной сети были препараты, которые необходимы пациентам, — отметил глава региона.
Алексей Коноваленко доложил, что была разработана дорожная карта проведения закупок до 25 декабря 2025 года.
— Под сформированные потребности этого года мы должны были закупить на 9 месяцев препараты из общего перечня и на 6 месяцев — дорогостоящие препараты. Заключены все запланированные контракты на 1 291 препарат. На данный момент от всего объёма поставлено 65% наименований. Большая часть оставшихся лекарств поступит в ближайшие две недели, — пояснил министр.
Стоит отметить, что зафиксировано кратное снижение обращений, которые связаны со сложностями в получении льготных препаратов.
Михаил Котиков поручил минздраву региона отладить работу информационной системы. Она позволит врачам в режиме реального времени видеть наличие лекарств.